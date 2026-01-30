Kempton Street Literacy Academy PTA

<p>Día Del Niño Carnival Vendor Registration</p>

740 Kempton St

Spring Valley, CA 91977, USA

Vendedor de Ventas Directas
$30

La Tarifa del Vendedor Incluye:

     • Espacio 10' x10' para un puesto/mesa

     • Exposición a más de 300 familias

     • Promoción a través de los canales de la PTA


Requisitos del Vendedor:

     • Los vendedores deben proporcionar su propia mesa, carpa y configuración

     • Los vendedores de alimentos deben cumplir con los requisitos locales de salud

     • Los vendedores deben donar un regalo de $15-$20 para regalar como premio en un sorteo.

Vendedor de Recursos
$30

La Tarifa del Vendedor Incluye:

     • Espacio 10' x10' para un puesto/mesa

     • Exposición a más de 300 familias

     • Promoción a través de los canales de la PTA

Requisitos del Vendedor:

     • Los vendedores deben proporcionar su propia mesa, carpa y configuración

     • Los vendedores pueden donar un regalo para regalar como premio en un sorteo.

Food Vendors
Gratuito

Vendor Fee Includes:

     • Space for one booth/table/truck

     • Exposure to 300+ families

     • Promotion through PTA channels

Vendor Requirements:

     • Vendors must provide their own table, tent, and/or setup

     • Vendors may donate a gift to give away as a drawing prize.


Food Vendors:

  • Food vendors must comply with local health requirements
  • Agree to donate 20% of their total event sales (commission) to Kempton PTA 
  • Submit payment within 1-2 weeks after the event.

