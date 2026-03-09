Celebración del Día del Niño 2026 – Oportunidades de Patrocinio

¡El corazón y alma detrás de la celebración!





• Derechos de nombre: "[Nombre del Negocio] Presenta: Día del Niño"





• Logotipo principal en todos los banners, señalización y volantes





• Logotipo impreso en camisetas del evento





• Publicaciones dedicadas en redes sociales antes, durante y después del evento





• Espacio premium para stand durante el evento





• Primer reconocimiento por el maestro de ceremonias





• Reconocimiento en comunicado de prensa





• Derecho preferente para los derechos de nombre del próximo año