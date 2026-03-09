Organizado por

Hispanic Heritage of Odessa

Acerca de este evento

Celebración del Día del Niño 2026 – Oportunidades de Patrocinio

1015 N County Rd W

Odessa, TX 79763, USA

Padrino / Madrina del Evento – Patrocinador Principal
$5,000

¡El corazón y alma detrás de la celebración!


• Derechos de nombre: "[Nombre del Negocio] Presenta: Día del Niño"


• Logotipo principal en todos los banners, señalización y volantes


• Logotipo impreso en camisetas del evento


• Publicaciones dedicadas en redes sociales antes, durante y después del evento


• Espacio premium para stand durante el evento


• Primer reconocimiento por el maestro de ceremonias


• Reconocimiento en comunicado de prensa


• Derecho preferente para los derechos de nombre del próximo año

Patrocinador Sol
$2,500

¡El apoyo más brillante de nuestra celebración!


• Logotipo en banners y señalización del evento


• Logotipo en camisetas del evento


• Publicación destacada en redes sociales


• Espacio para stand en el evento


• Logotipo en volantes comunitarios del evento


• Reconocimiento por el maestro de ceremonias

Patrocinador Arcoíris
$1,000

¡Llevando color y alegría a la celebración!


• Logotipo en banners del evento


• Logotipo en volantes del evento


• Reconocimiento en redes sociales


• Espacio para stand en el evento


• Reconocimiento por el maestro de ceremonias

Patrocinador Globo
$500

¡Toda celebración necesita globos!


• Logotipo en banners del evento


• Nombre en volantes del evento


• Mención en redes sociales


• Reconocimiento por el maestro de ceremonias

Patrocinador Flor
$250

Pequeño pero hermoso — ¡cada flor cuenta!


• Nombre listado en señalización del evento


• Nombre en volantes del evento


• Publicación grupal de agradecimiento en redes sociales

Patrocinador Dulce
$100

¡Dulce apoyo para los niños!


• Nombre listado en volante o programa del evento


• Publicación grupal de agradecimiento en redes sociales

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