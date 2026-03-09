Celebración del Día del Niño 2026 – Oportunidades de Patrocinio

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Acerca de este evento
¡El corazón y alma detrás de la celebración!
• Derechos de nombre: "[Nombre del Negocio] Presenta: Día del Niño"
• Logotipo principal en todos los banners, señalización y volantes
• Logotipo impreso en camisetas del evento
• Publicaciones dedicadas en redes sociales antes, durante y después del evento
• Espacio premium para stand durante el evento
• Primer reconocimiento por el maestro de ceremonias
• Reconocimiento en comunicado de prensa
• Derecho preferente para los derechos de nombre del próximo año
¡El apoyo más brillante de nuestra celebración!
• Logotipo en banners y señalización del evento
• Logotipo en camisetas del evento
• Publicación destacada en redes sociales
• Espacio para stand en el evento
• Logotipo en volantes comunitarios del evento
• Reconocimiento por el maestro de ceremonias
¡Llevando color y alegría a la celebración!
• Logotipo en banners del evento
• Logotipo en volantes del evento
• Reconocimiento en redes sociales
• Espacio para stand en el evento
• Reconocimiento por el maestro de ceremonias
¡Toda celebración necesita globos!
• Logotipo en banners del evento
• Nombre en volantes del evento
• Mención en redes sociales
• Reconocimiento por el maestro de ceremonias
Pequeño pero hermoso — ¡cada flor cuenta!
• Nombre listado en señalización del evento
• Nombre en volantes del evento
• Publicación grupal de agradecimiento en redes sociales
¡Dulce apoyo para los niños!
• Nombre listado en volante o programa del evento
• Publicación grupal de agradecimiento en redes sociales
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