Diablo Valley National Charity League

Diablo Valley National Charity League's Rifa Anual de Vacaciones 2025

Vino y Queso
$5

Tabla de mármol, Libro de queso, tatoos de vino, vinos surtidos, servilletas de cóctel y platos de aperitivos de vino, Rabbit Wine Tool Kit, Charcuterie Board Accessories Kit, Tarjeta de regalo de $50 de Trader Joe's

Vete a Esquiar
$5

Pases Palisades, calientamanos, protector labial, protector solar, adorno de esquí

Fiesta de Galletas
$5

Mitón de horno, Toallas de cocina de vacaciones de Williams Sonoma, Mezcla de azúcares de vacaciones variadas, Kit de decoración/repostería, Tarjeta de regalo para Danville Bakery para 2 docenas de galletas de azúcar

Noche de Juegos/Noche de Cine
$5

Juego de cartas DOS, sala de escape, Left Center Right, Cubos de palomitas reutilizables con dulces variados, Tarjeta de regalo de $30 de Netflix, 

Noche Acogedora de Invierno
$5

Calcetines, Conjunto de pijama de Victoria Secret (talla M), Manta Lola (color marfil) Tarjeta de regalo de $40 de Sephora, Vela, Taza calentadora, $75 en tarjetas de regalo de Door Dash, 

Orange Theory/Workout Fun
$5

2 tarjetas de regalo de Orange Theory (día en grupo) 8 pares de calcetines Bombas, Botella de agua Owala de 24 oz. Paquete de 6 Scrunchies Skinny de Lululemon (Negro), Lululemon Dual Pouch Wristlet (Negro/Oro) 

Baseball
$5

Cooler de los Gigantes, Calcetines de los Gigantes, Taza Tiki de los Gigantes, Taza de los Gigantes, pelotas de béisbol, lección con el Propietario de DBA

Gift Card Mania
$5

18 Tarjetas de regalo para lugares locales de Danville, cada tarjeta es de $25

Vendor
$5

Regalos de nuestros Vendedores de la Cena de Vacaciones

NYE
$5

Champán, cubo, Banner y Estandarte de Año Nuevo, $25 Tarjeta de regalo de Door Dash

5 tickets
$20

