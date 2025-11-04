Diablo Valley National Charity League's Rifa Anual de Vacaciones 2025

Organizado por
Tabla de mármol, Libro de queso, tatoos de vino, vinos surtidos, servilletas de cóctel y platos de aperitivos de vino, Rabbit Wine Tool Kit, Charcuterie Board Accessories Kit, Tarjeta de regalo de $50 de Trader Joe's
Pases Palisades, calientamanos, protector labial, protector solar, adorno de esquí
Mitón de horno, Toallas de cocina de vacaciones de Williams Sonoma, Mezcla de azúcares de vacaciones variadas, Kit de decoración/repostería, Tarjeta de regalo para Danville Bakery para 2 docenas de galletas de azúcar
Juego de cartas DOS, sala de escape, Left Center Right, Cubos de palomitas reutilizables con dulces variados, Tarjeta de regalo de $30 de Netflix,
Calcetines, Conjunto de pijama de Victoria Secret (talla M), Manta Lola (color marfil) Tarjeta de regalo de $40 de Sephora, Vela, Taza calentadora, $75 en tarjetas de regalo de Door Dash,
2 tarjetas de regalo de Orange Theory (día en grupo) 8 pares de calcetines Bombas, Botella de agua Owala de 24 oz. Paquete de 6 Scrunchies Skinny de Lululemon (Negro), Lululemon Dual Pouch Wristlet (Negro/Oro)
Cooler de los Gigantes, Calcetines de los Gigantes, Taza Tiki de los Gigantes, Taza de los Gigantes, pelotas de béisbol, lección con el Propietario de DBA
18 Tarjetas de regalo para lugares locales de Danville, cada tarjeta es de $25
Regalos de nuestros Vendedores de la Cena de Vacaciones
Champán, cubo, Banner y Estandarte de Año Nuevo, $25 Tarjeta de regalo de Door Dash
