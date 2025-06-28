Bienvenido a Disan Soccer!</p>

Ofrecido por
Mensual
Esta membresía te brinda acceso a todas las clases en nuestro calendario en cualquiera de nuestras ubicaciones durante el mes.
Los Días de Juego son siempre los sábados.
Mensual
¡Esta membresía es exclusivamente para nuestros pequeñitos! Nuestros lindos pequeños miembros, aprendiendo los fundamentos de nuestro hermoso juego. Esta membresía incluye todas las clases programadas durante el mes en cualquiera de nuestras ubicaciones, ¡además de los Juegos Dominicales!
Edades 4-7 exclusivamente.
Anual
Esta membresía te brinda acceso completo a cualquiera de nuestros programas durante el año en cualquier ubicación, incluyendo campamentos, entrenamientos especiales o juegos.
