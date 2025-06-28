Disan Soccer

Ofrecido por

Disan Soccer

Acerca de las afiliaciones

Bienvenido a Disan Soccer!</p>

Clases de Fútbol (Jóvenes) edades 8 y más
$100

Mensual

Esta membresía te brinda acceso a todas las clases en nuestro calendario en cualquiera de nuestras ubicaciones durante el mes.
Los Días de Juego son siempre los sábados.


Clases de Fútbol (Pequeños) edades 4-7
$90

Mensual

¡Esta membresía es exclusivamente para nuestros pequeñitos! Nuestros lindos pequeños miembros, aprendiendo los fundamentos de nuestro hermoso juego. Esta membresía incluye todas las clases programadas durante el mes en cualquiera de nuestras ubicaciones, ¡además de los Juegos Dominicales!
Edades 4-7 exclusivamente.


Clases de Fútbol (Elite)
$1,020

Anual

Esta membresía te brinda acceso completo a cualquiera de nuestros programas durante el año en cualquier ubicación, incluyendo campamentos, entrenamientos especiales o juegos.

Añadir una donación para Disan Soccer

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!