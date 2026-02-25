Discerning Deacons - Asamblea de Esperanza

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Acerca de este evento
Tus costos cubiertos, además de un asiento en la mesa regalado a un compañero asistente. Incluye 2 noches de hospedaje en hotel, comidas y tarifas de conferencias. El viaje de ida y vuelta a Indianápolis no está incluido. Si deseas cubrir el costo de la participación de otro asistente en la Asamblea de Esperanza, hazlo eligiendo la Tarifa de "Apoyo" o haciendo una donación adicional de cualquier cantidad para Discerning Deacons que aparece a continuación.
Cubre el costo estimado de tu asistencia. Incluye 2 noches de hospedaje en hotel, comidas y tarifas de conferencias. El viaje de ida y vuelta a Indianápolis no está incluido. Si deseas cubrir el costo de la participación de otro asistente en la Asamblea de Esperanza, hazlo eligiendo la Tarifa de "Apoyo" o haciendo una donación adicional de cualquier cantidad para Discerning Deacons que aparece a continuación.
Tarifa reducida posible gracias a la generosidad de los compañeros asistentes. Incluye 2 noches de hospedaje en hotel, comidas y tarifas de conferencia. El viaje de ida y vuelta a Indianápolis no está incluido.
Fondos adicionales limitados para becas disponibles. Contáctanos en [email protected] para aplicar.
Selecciona esta tarifa si planeas organizar tu propio alojamiento fuera del sitio en Indianápolis. Incluye almuerzos, cenas y tarifas de conferencia. Hotel, desayunos y viaje de ida y vuelta a Indianápolis no están incluidos.
Fondos limitados para becas disponibles. Contáctanos en [email protected] para aplicar.
Si deseas cubrir el costo de la participación de otro asistente en la Asamblea de Esperanza, hazlo eligiendo la Tarifa de "Apoyo" o haciendo una donación adicional de cualquier cantidad para Discerning Deacons que aparece a continuación.
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