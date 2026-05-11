Divas DFW, Inc.

Ofrecido por

Divas DFW, Inc.

Acerca de las afiliaciones

Cuotas mensuales de la Junta de Divas DFW - Temporada 17

Membresía de Miembro de la Junta (*Mensual)
$30

Mensual

La membresía de $30.00 es pagadera de agosto de 2026 a mayo de 2027.

Membresía de Miembro de la Junta (*3 Meses)
$90

Sin expiración

Cuotas de membresía, que cubren tres meses. Las cuesas se pagan desde agosto de 2026 hasta mayo de 2027.

Membresía de Miembro de la Junta (*5 Meses)
$150

Sin expiración

Cuotas de membresía, que cubren cinco meses. Las cuesas se pagan desde agosto de 2026 hasta mayo de 2027.

Membresía de Miembro de la Junta (*Pagada en su Totalidad)
$300

Válido hasta 4 de junio de 2027

¡Cuotas de membresía PAGADAS EN SU TOTALIDAD! Que cubre agosto de 2026 - mayo de 2027.

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