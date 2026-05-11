Divas DFW, Inc.

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Divas DFW, Inc.

Acerca de las afiliaciones

Divas DFW, Inc. Cuotas de Aprendiz - Temporada 17

Cuota mensual de miembro mentee
$20

Mensual

Las cuotas de los miembros de 20,00 $ se pagan desde agosto de 2026 hasta mayo de 2027.

Cuota mensual de miembro mentee (Familia de dos)
$30

Mensual

Las cuotas de los miembros de 30,00 $ se pagan desde agosto de 2026 hasta mayo de 2027. Esta categoría es para familias con más de un niño inscrito en la temporada actual. *limitado a dos niños.

Cuota anual de miembro mentee (Pagada en su totalidad)
$170

Válido hasta 10 de junio de 2027

Reciba un 15% de descuento pagando las cuotas en su totalidad. *opción disponible solo para alumnos.

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