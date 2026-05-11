Divas DFW, Inc. Cuotas de Aprendiz - Temporada 17

Acerca de las afiliaciones
Mensual
Las cuotas de los miembros de 20,00 $ se pagan desde agosto de 2026 hasta mayo de 2027.
Mensual
Las cuotas de los miembros de 30,00 $ se pagan desde agosto de 2026 hasta mayo de 2027. Esta categoría es para familias con más de un niño inscrito en la temporada actual. *limitado a dos niños.
Válido hasta 10 de junio de 2027
Reciba un 15% de descuento pagando las cuotas en su totalidad. *opción disponible solo para alumnos.
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