Colorado Springs Ladies Events

Organizado por

Colorado Springs Ladies Events

Acerca de este evento

Concurso de casas de galletas de jengibre DIY.

1045 Lower Gold Camp Rd

Colorado Springs, CO 80905, USA

18 y más
Gratuito

1.        Una Casa de Jengibre por participante

2.        Los kits de Casa de Jengibre solo pueden ser utilizados SOLAMENTE por participantes de 12 años y menores. 

3.        Todas las Casas de Jengibre deben ser colocadas en una base de tabla y caber en un espacio cúbico de 2.5 pies.

4.        Por favor incluya su nombre en la parte inferior de la base.

5.        No se deben usar materiales interiores artificiales, como el Estireno, para construir o decorar la casa.

6.        Todas las Casas de Jengibre deben ser de jengibre, 100% comestibles dulces/adornos/materiales con la excepción de la base de tabla.

7.        Decoraciones no comestibles, como pintura, cinta, figuritas, etc., solo se pueden usar para decorar su base.

Niños de 13 a 17
Gratuito

1.        Una Casa de Jengibre por participante

2.        Los kits de Casa de Jengibre solo pueden ser utilizados SOLAMENTE por participantes de 12 años y menores. 

3.        Todas las Casas de Jengibre deben ser colocadas en una base de tabla y caber en un espacio cúbico de 2.5 pies.

4.        Por favor incluya su nombre en la parte inferior de la base.

5.        No se deben usar materiales interiores artificiales, como el Estireno, para construir o decorar la casa.

6.        Todas las Casas de Jengibre deben ser de jengibre, 100% comestibles dulces/adornos/materiales con la excepción de la base de tabla.

7.        Decoraciones no comestibles, como pintura, cinta, figuritas, etc., solo se pueden usar para decorar su base.

Niños de 8 a 12
Gratuito

1.        Una Casa de Jengibre por participante

2.        Los kits de Casa de Jengibre solo pueden ser utilizados SOLAMENTE por participantes de 12 años y menores. 

3.        Todas las Casas de Jengibre deben ser colocadas en una base de tabla y caber en un espacio cúbico de 2.5 pies.

4.        Por favor incluya su nombre en la parte inferior de la base.

5.        No se deben usar materiales interiores artificiales, como el Estireno, para construir o decorar la casa.

6.        Todas las Casas de Jengibre deben ser de jengibre, 100% comestibles dulces/adornos/materiales con la excepción de la base de tabla.

7.        Decoraciones no comestibles, como pintura, cinta, figuritas, etc., solo se pueden usar para decorar su base.

Niños de 3 a 7
Gratuito

1.        Una Casa de Jengibre por participante

2.        Los kits de Casa de Jengibre solo pueden ser utilizados SOLAMENTE por participantes de 12 años y menores. 

3.        Todas las Casas de Jengibre deben ser colocadas en una base de tabla y caber en un espacio cúbico de 2.5 pies.

4.        Por favor incluya su nombre en la parte inferior de la base.

5.        No se deben usar materiales interiores artificiales, como el Estireno, para construir o decorar la casa.

6.        Todas las Casas de Jengibre deben ser de jengibre, 100% comestibles dulces/adornos/materiales con la excepción de la base de tabla.

7.        Decoraciones no comestibles, como pintura, cinta, figuritas, etc., solo se pueden usar para decorar su base.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!