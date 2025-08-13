Membresías de DLBC.

La membresía cuesta solo $15 y cubre a toda tu familia inmediata durante todo el año escolar. Tu apoyo ayuda a financiar eventos culturales, materiales de clase, actividades de aprecio a los maestros y más, todo diseñado para mejorar la experiencia de lenguaje dual para nuestros estudiantes.
Como miembro, podrás:
- Mantente conectado con lo que está sucediendo en el programa
- Tener voz en la planificación de eventos e iniciativas
- Ser parte de una comunidad que celebra el bilingüismo y el multiculturalismo
Ya sea que puedas ofrecer tu tiempo como voluntario o simplemente quieras apoyar financieramente, ¡cada membresía marca la diferencia!
