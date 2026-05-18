DLBC Memberships 2026-2027(copy)

Dual Language Booster Club

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Membresía
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Válido hasta 29 de junio

La membresía cuesta solo $15 y cubre a toda tu familia inmediata durante todo el año escolar. Tu apoyo ayuda a financiar eventos culturales, materiales de clase, actividades de aprecio a los maestros y más, todo diseñado para mejorar la experiencia de lenguaje dual para nuestros estudiantes.

Como miembro, podrás:

  • Mantente conectado con lo que está sucediendo en el programa
  • Tener voz en la planificación de eventos e iniciativas
  • Ser parte de una comunidad que celebra el bilingüismo y el multiculturalismo

Ya sea que puedas ofrecer tu tiempo como voluntario o simplemente quieras apoyar financieramente, ¡cada membresía marca la diferencia!

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