Retiro de Clero de Justicia

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Acerca de este evento
Habitación privada de estilo motel con una cama queen y baño.
Habitación compartida de estilo motel con dos camas individuales y baño privado.
Si $150 supone una carga para tu presupuesto, permite que tus hermanos y hermanas del clero te bendigan con espacio en este retiro.
Estamos comprometidos con la búsqueda de la justicia, lo que incluye reconocer la amplia gama de circunstancias financieras entre el clero en nuestra conferencia. Cualquier donación adicional que puedas ofrecer ayuda a promover la equidad en nuestros diversos entornos ministeriales.
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