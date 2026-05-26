Northaven United Methodist Church

Organizado por

Northaven United Methodist Church

Acerca de este evento

Retiro de Clero de Justicia

5602 TX-317

Belton, TX 76513, USA

Habitación privada - Precio completo
$250

Habitación privada de estilo motel con una cama queen y baño.

Doble ocupación - Precio completo
$200

Habitación compartida de estilo motel con dos camas individuales y baño privado.

Doble ocupación - Paga lo que puedas
Paga lo que puedas

Si $150 supone una carga para tu presupuesto, permite que tus hermanos y hermanas del clero te bendigan con espacio en este retiro.

Ayuda a un amigo del clero a asistir
Paga lo que puedas

Estamos comprometidos con la búsqueda de la justicia, lo que incluye reconocer la amplia gama de circunstancias financieras entre el clero en nuestra conferencia. Cualquier donación adicional que puedas ofrecer ayuda a promover la equidad en nuestros diversos entornos ministeriales.

Accessible
$200

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!