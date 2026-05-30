Amarillo Council For The Latino Arts

Organizado por

Amarillo Council For The Latino Arts

Acerca de este evento

DOD Fest 2026

1415 Sunrise Dr #4300

Amarillo, TX 79104, USA

Admisión General
Paga lo que puedas

Disfruta del programa de entretenimiento completo y actividades.

Menores de 12 Años
Gratuito

Admision gratuita para menores de 12 años.

Pase VIP Todo Incluido
Paga lo que puedas

¡Disfruta la experiencia completa del festival! Tu pase VIP incluye acceso prioritario, entrada a todas las actividades (Concurso de Disfraces de Catrina, Zona de Manualidades para Niños, La Lotería, instalaciones de arte y presentaciones en vivo), sesiones gratuitas en el photo booth y el 360 video booth, además de acceso exclusivo al salón VIP con botanas y bebidas incluidas.

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