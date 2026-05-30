DOD Fest 2026

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Acerca de este evento
Disfruta del programa de entretenimiento completo y actividades.
Admision gratuita para menores de 12 años.
¡Disfruta la experiencia completa del festival! Tu pase VIP incluye acceso prioritario, entrada a todas las actividades (Concurso de Disfraces de Catrina, Zona de Manualidades para Niños, La Lotería, instalaciones de arte y presentaciones en vivo), sesiones gratuitas en el photo booth y el 360 video booth, además de acceso exclusivo al salón VIP con botanas y bebidas incluidas.
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