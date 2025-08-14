Lakin Prep Academy PTA

Organizado por

Acerca de este evento

$1 Día de vestimenta informal

1 Ticket de día de vestimenta casual
$1

($1 Los días de vestimenta casual son todos los últimos miércoles de cada mes a MENOS QUE haya interferencia de feriados. Se hará un anuncio la semana de)

1 Ticket anual de día de vestimenta casual
$8

¡Paga por el año escolar completo de día de vestimenta casual! ($1 Los días de vestimenta casual son todos los últimos miércoles de cada mes a MENOS QUE haya interferencia de feriados. Se hará un anuncio la semana de)

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!