Miembros de la Fundación Dorcus Hope Para Niñas.

Semilla de Esperanza
$5

Mensual

Ayuda a proporcionar útiles escolares básicos y artículos de higiene para que una niña pueda asistir a la escuela con dignidad

Apoyo Escolar
$15

Mensual

Contribuye para uniformes y zapatos para que ella pueda presentarse lista para aprender.

Socio Educativo
$30

Mensual

Ayuda a cubrir una parte importante de la matrícula y las tarifas de examen.

Campeón de la Esperanza
$60

Mensual

Ayuda a financiar apoyo educativo continuo para una niña durante todo el año.

Añadir una donación para Dorcus Hope For Girls Foundation

$

