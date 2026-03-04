Doctor Sonrisas

Organizado por

Doctor Sonrisas

Acerca de este evento

Dr. Sonrisas Gala y Subasta de Caridad en Honor a Edu Castro.

9418 Farm to Market 2920

Tomball, TX 77375, USA

Admisión General
$150

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Pareja
$250

Admisión para dos invitados a la gala que incluye cena y participación en la subasta benéfica.

Patrocinador de Mesa (10 invitados)
$1,200
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Mesa reservada para 10 invitados con reconocimiento durante el evento.

Patrocinador de Muro con Logotipo
$600

Logo de la empresa destacado en el muro de patrocinadores del evento que se muestra durante la gala.


VIP Table Sponsor (10 Guests)
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Reserved VIP table for 10 guests with premium seating at the gala.

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