Dr. Sonrisas Gala y Subasta de Caridad en Honor a Edu Castro.

Organizado por
Acerca de este evento
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
Admisión para dos invitados a la gala que incluye cena y participación en la subasta benéfica.
Mesa reservada para 10 invitados con reconocimiento durante el evento.
Logo de la empresa destacado en el muro de patrocinadores del evento que se muestra durante la gala.
Reserved VIP table for 10 guests with premium seating at the gala.
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