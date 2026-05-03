Club de lectura «Drácula contra Deafula» (de 10 a 12 años)

Esta clase del club de lectura «Drácula vs. Deafula» está diseñada para estudiantes de entre 10 y 12 años que estén listos para desarrollar sus habilidades de lectura y escritura, pensamiento crítico y comunicación a través de la narración en lengua de señas americana. Los estudiantes leerán Drácula y verán Deafula, comparando el libro original y su adaptación cinematográfica en lengua de señas americana (ASL). Analizarán los personajes, los temas y las decisiones narrativas, al tiempo que discuten cómo cambian las historias según el idioma y el medio. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá del ASL básico al desarrollar una comprensión más profunda, habilidades de narración visual y confianza a través de la discusión, los juegos de roles y la participación entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.

Esta clase del club de lectura «Drácula vs. Deafula» está diseñada para estudiantes de entre 10 y 12 años que estén listos para desarrollar sus habilidades de lectura y escritura, pensamiento crítico y comunicación a través de la narración en lengua de señas americana. Los estudiantes leerán Drácula y verán Deafula, comparando el libro original y su adaptación cinematográfica en lengua de señas americana (ASL). Analizarán los personajes, los temas y las decisiones narrativas, al tiempo que discuten cómo cambian las historias según el idioma y el medio. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá del ASL básico al desarrollar una comprensión más profunda, habilidades de narración visual y confianza a través de la discusión, los juegos de roles y la participación entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.

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