Drag Rave Lotería

Prepárate para una noche llena de energía, música y cultura en Lotería Drag Rave, organizada por Indy Latinx Pride. Tu boleto te da acceso completo a toda la experiencia: 💃 Lotería Drag (6PM–8PM) 🎤 Karaoke (8PM–10PM) 🔥 Latinx Rave (10PM–3AM) con DJ RICAN 🥤 Incluye una bebida de cortesía 🔞 Este es un evento para mayores de 21 años. Se requiere identificación válida para ingresar. ✨ Habrá asientos disponibles en todo el lugar por orden de llegada 🛋️ Los booths están disponibles para compra por separado para asientos reservados en grupo
Prepárate para una noche llena de energía, música y cultura en Lotería Drag Rave, organizada por Indy Latinx Pride. Tu boleto te da acceso completo a toda la experiencia: 💃 Lotería Drag (6PM–8PM) 🎤 Karaoke (8PM–10PM) 🔥 Latinx Rave (10PM–3AM) con DJ RICAN 🥤 Incluye una bebida de cortesía 🔞 Este es un evento para mayores de 21 años. Se requiere identificación válida para ingresar. ✨ Habrá asientos disponibles en todo el lugar por orden de llegada 🛋️ Los booths están disponibles para compra por separado para asientos reservados en grupo
Cabina - #2 (Entrada no incluida)
$25
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
Cabina - #3 (Entrada no incluida)
$25
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
Cabina - #4 (Entrada no incluida)
$25
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
Cabina - #5 (Entrada no incluida)
$25
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
Cabina - #6 (Entrada no incluida)
$25
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
Reserva un booth para tu grupo durante Lotería Drag Rave. Esta reservación SOLO garantiza un área de asientos tipo booth para tu grupo durante el evento. ⚠️ IMPORTANTE Esta reservación NO incluye la entrada al evento. Cada persona debe comprar su boleto de entrada por separado. Capacidad del booth: 4 personas
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