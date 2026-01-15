Dream Factory Fiesta de Lanzamiento del FundRager.

Acerca de este evento
Ingresa un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar un HandPan
Ingresa tres boletos de rifa para tener la oportunidad de ganar un HandPan
Ingresa un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar un día completo en nuestro estudio - Programado según tu disponibilidad
Ingresa tres boletos de rifa para tener la oportunidad de ganar un día completo en nuestro estudio - Programado según tu disponibilidad
Ingrese un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar tres clases de música con Dustin Valentine (Elija entre teclado, guitarra, bajo, batería, didgeridoo, HandPan)
Ingrese tres boletos de rifa para tener la oportunidad de ganar tres clases de música con Dustin Valentine (Elija entre teclado, guitarra, bajo, batería, didgeridoo, HandPan)
Ingrese tres boletos: Un boleto en cada una de nuestras rifas (Handpan, Día de Estudio y Clases de Música)
INGRESE NUEVE BOLETOS: Tres boletos en cada una de nuestras rifas: Handpan (3), Día de Estudio (3), y Clases de Música (3)
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!