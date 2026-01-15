Dream Factory Sound Sanctuary

Organizado por

Dream Factory Sound Sanctuary

Acerca de este evento

Dream Factory Fiesta de Lanzamiento del FundRager.

1135 Garnet Ave

San Diego, CA 92109, USA

General Admission
$40
Rifa de HandPan
$25

Ingresa un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar un HandPan

Rifa de HandPan (3)
$50

Ingresa tres boletos de rifa para tener la oportunidad de ganar un HandPan

Rifa de Día en el Estudio
$20

Ingresa un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar un día completo en nuestro estudio - Programado según tu disponibilidad

Rifa de Día en el Estudio (3)
$40

Ingresa tres boletos de rifa para tener la oportunidad de ganar un día completo en nuestro estudio - Programado según tu disponibilidad

CLASES DE MÚSICA RIFA
$10

Ingrese un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar tres clases de música con Dustin Valentine (Elija entre teclado, guitarra, bajo, batería, didgeridoo, HandPan)

CLASES DE MÚSICA RIFA (3)
$20

Ingrese tres boletos de rifa para tener la oportunidad de ganar tres clases de música con Dustin Valentine (Elija entre teclado, guitarra, bajo, batería, didgeridoo, HandPan)

TODA LA ENTRADA DE RIFA (3)
$50

Ingrese tres boletos: Un boleto en cada una de nuestras rifas (Handpan, Día de Estudio y Clases de Música)

TODA LA ENTRADA DE RIFA (9)
$100

INGRESE NUEVE BOLETOS: Tres boletos en cada una de nuestras rifas: Handpan (3), Día de Estudio (3), y Clases de Música (3)

Añadir una donación para Dream Factory Sound Sanctuary

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!