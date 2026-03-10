C.O.R.R.E. EN COLOR

¡Patrocina una vuelta o dos (o más!) para tu corredor!

¡Esta es una excelente manera para familiares, amigos y vecinos de mostrar su apoyo a los niños, y el 100% de los fondos recaudados irán directamente a nuestros objetivos para este año! (¡Piensa en excursiones, nuevas mesas de la cafetería, día de campo de fin de año...)