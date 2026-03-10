C.O.R.R.E. EN COLOR

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Acerca de este evento
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¡Los costos de inscripción cubren una camiseta juvenil Color Run, un paquete de color no tóxico y hidratación y refrigerios el día de la carrera!
Run along side your student to give them an extra boost! Cost includes a color packet and finish line snacks!
¡Patrocina una vuelta o dos (o más!) para tu corredor!
¡Esta es una excelente manera para familiares, amigos y vecinos de mostrar su apoyo a los niños, y el 100% de los fondos recaudados irán directamente a nuestros objetivos para este año! (¡Piensa en excursiones, nuevas mesas de la cafetería, día de campo de fin de año...)
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!