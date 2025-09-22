Dubuque Unidos Merch Shop 2025

Maroon T-shirt item
Maroon T-shirt
$15

Featuring the “Somos Unidos” design and the Dubuque Unidos logo, these shirts are a perfect way to celebrate community and unity.
Con el mensaje “Somos Unidos” y el logo de Dubuque Unidos, es la mejor manera de celebrar la comunidad y la unión.

Dubuque Unidos Hat item
Dubuque Unidos Hat
$20

Embroidered with the Dubuque Unidos logo.
Bordado con el logo de Dubuque Unidos.

Dubuque Unidos Beanie item
Dubuque Unidos Beanie
$25

The perfect accessory for chilly days! Beanies feature the Dubuque Unidos logo.

¡El accesorio perfecto para los días fríos! Gorros de lana, con el logo de Dubuque Unidos.

2024 T-Shirts – Special Price item
2024 T-Shirts – Special Price
$5

Grab a piece of Fiesta history! We’re offering limited t-shirts from past years at a special discounted price—all featuring the Dubuque Unidos logo.
¡Llévate un pedacito de la historia de la Fiesta! Tenemos camisetas de años pasados a un precio especial, todas con el logo de Dubuque Unidos.

