Ventas cerradas

<p>Dulce Navidad: Un taller de chocolate por una causa</p>

1501 N Main St

Highlands, TX 77562, USA

Añadir una donación para Gios Purpose Foundation

$

Admisión General
$41

La entrada incluye:

✨️Experiencia guiada de inmersión en chocolate con The Berry Fab


🍓Decora tus propias fresas bañadas en chocolate 


🍹Bebidas festivas 


🍴Aperitivos ligeros


🛒Acceso a vendedores


🎁Entrada a sorteos y regalos


📦Caja para llevar a casa con tus creaciones de chocolate


🛍Bolsa de regalos


Premios y Sorteos

¡Donar un juguete = 5 participaciones en nuestros sorteos!

Vendedor
Gratuito
Haz una donacion deseada

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!