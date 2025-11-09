<p>Dulce Navidad: Un taller de chocolate por una causa</p>

Highlands, TX 77562, USA
$
La entrada incluye:
✨️Experiencia guiada de inmersión en chocolate con The Berry Fab
🍓Decora tus propias fresas bañadas en chocolate
🍹Bebidas festivas
🍴Aperitivos ligeros
🛒Acceso a vendedores
🎁Entrada a sorteos y regalos
📦Caja para llevar a casa con tus creaciones de chocolate
🛍Bolsa de regalos
Premios y Sorteos
¡Donar un juguete = 5 participaciones en nuestros sorteos!
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!