Ecos en el valle

Organizado por
Acerca de este evento
Admisión de un día — Válido para una persona, llueva o haga sol.
Día Uno: 14/8/2026 — El espectáculo comienza a las 2:00 PM
Día Dos: 15/8/2026 — El espectáculo comienza a las 10:00 AM
Estacionamiento en el lugar disponible.
Se permiten sillas de camping.
Se prohíben sombrillas grandes y recintos.
No se permite comida y alcohol externos.
Admisión de dos días — Válido para una persona, llueva o haga sol.
Día Uno: 14/8/2026 — El espectáculo comienza a las 2:00 PM
Día Dos: 15/8/2026 — El espectáculo comienza a las 10:00 AM
Estacionamiento en el lugar disponible.
Se permiten sillas de camping.
Se prohíben sombrillas grandes y recintos.
No se permite comida y alcohol externos.
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