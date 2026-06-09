Echos In The Valley

Organizado por

Echos In The Valley

Acerca de este evento

Ecos en el valle

2575 Mountain View Rd

Hickory, NC 28602, USA

Pase de 1 día Entrada General
$30

Admisión de un día — Válido para una persona, llueva o haga sol.

Día Uno: 14/8/2026 — El espectáculo comienza a las 2:00 PM
Día Dos: 15/8/2026 — El espectáculo comienza a las 10:00 AM

Estacionamiento en el lugar disponible.
Se permiten sillas de camping.
Se prohíben sombrillas grandes y recintos.
No se permite comida y alcohol externos.

Pase de 2 días Entrada General
$50

Admisión de dos días — Válido para una persona, llueva o haga sol.

Día Uno: 14/8/2026 — El espectáculo comienza a las 2:00 PM
Día Dos: 15/8/2026 — El espectáculo comienza a las 10:00 AM

Estacionamiento en el lugar disponible.
Se permiten sillas de camping.
Se prohíben sombrillas grandes y recintos.
No se permite comida y alcohol externos.

Pase de 1 día + VIP
$50
$30
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos
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