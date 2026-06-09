Ecos en el valle

Admisión de un día — Válido para una persona, llueva o haga sol.

Día Uno: 14/8/2026 — El espectáculo comienza a las 2:00 PM

Día Dos: 15/8/2026 — El espectáculo comienza a las 10:00 AM

Estacionamiento en el lugar disponible.

Se permiten sillas de camping.

Se prohíben sombrillas grandes y recintos.

No se permite comida y alcohol externos.