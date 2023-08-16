ES
Work Family Resource Center, Inc. dba Child Care Resource Center
2023 CCRC Celebrity Cake Decorating Competition
300 Jonestown Rd
Winston-Salem, NC 27104, USA
General admission - Free
free
Registration is Free
1 Raffle ticket
$5
One raffle ticket for gift card raffle
3 raffle tickets
$12
3 raffle tickets for gift card raffle
