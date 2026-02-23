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Acerca de este evento
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Desayunos adicionales de pancakes.
Desayuno de pancakes se servirá de 8 am a 11 am.
Nota: La Admisión general para niños incluye desayuno para 1 niño por compra.
Se invita a los niños (bebés hasta 5to grado) a participar en nuestra Caza de Huevos de Primavera. Cada niño registrado recogerá 12 huevos llenos de dulces, con huevos selectos que contienen premios especiales como canastas de regalos, un televisor y el gran premio de un paquete familiar de 4 entradas de un día a Disneyland.
Cada registro incluye:
Un desayuno de pancakes de cortesía para el niño
Una foto con el Conejito
Una foto impresa de 8x10 (disponible para recoger o enviar en una fecha posterior)
Children (babies through 5th grade) are invited to participate in our Spring Egg Hunt. Each registered child will collect 12 eggs filled with candy, with select eggs containing special prizes such as gift baskets, a TV, and the grand prize of a 4-family pack of 1 day Disneyland admission.
Each registration includes:
A complimentary pancake breakfast for each child
A photo with the Bunny
One printed 8x10 photo (available for pick-up or delivery at a later date)
Compra una foto adicional impresa de 8x10
Nota: La Admisión general para niños incluye desayuno para 1 niño por 1 imagen de 8 x 10 por boleto.
Compra una foto adicional impresa de 4x6
Nota: La Admisión general para niños incluye desayuno para 1 niño por 1 imagen de 8 x 10 por boleto.
Compra una foto adicional impresa de 5x7
Nota: La Admisión general para niños incluye desayuno para 1 niño por 1 imagen de 8 x 10 por boleto.
Compre una imagen impresa adicional de tamaño cartera 4
Nota: La admisión general para niños incluye desayuno para 1 - imagen de 8 x 10 por boleto.
Las imágenes estarán disponibles para ser recogidas en The Bakery cuando estén listas. Si prefiere que le enviemos la(s) imagen(es) por correo, agregue esta tarifa y enviaremos las imágenes por correo en su lugar.
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