Se invita a los niños (bebés hasta 5to grado) a participar en nuestra Caza de Huevos de Primavera. Cada niño registrado recogerá 12 huevos llenos de dulces, con huevos selectos que contienen premios especiales como canastas de regalos, un televisor y el gran premio de un paquete familiar de 4 entradas de un día a Disneyland.





Cada registro incluye:





Un desayuno de pancakes de cortesía para el niño





Una foto con el Conejito





Una foto impresa de 8x10 (disponible para recoger o enviar en una fecha posterior)



