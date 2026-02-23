Zane Middle School ASB

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Acerca de este evento

Ventas cerradas

Caza de Huevos de Primavera

2155 S St

Eureka, CA 95501, USA

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$

Desayuno de pancakes
$5

Desayunos adicionales de pancakes.


Desayuno de pancakes se servirá de 8 am a 11 am.


Nota: La Admisión general para niños incluye desayuno para 1 niño por compra.

Admisión general para niños
$25

Se invita a los niños (bebés hasta 5to grado) a participar en nuestra Caza de Huevos de Primavera. Cada niño registrado recogerá 12 huevos llenos de dulces, con huevos selectos que contienen premios especiales como canastas de regalos, un televisor y el gran premio de un paquete familiar de 4 entradas de un día a Disneyland.


Cada registro incluye:


Un desayuno de pancakes de cortesía para el niño


Una foto con el Conejito


Una foto impresa de 8x10 (disponible para recoger o enviar en una fecha posterior)


2 Children General Admission (Same Family)
$40

Children (babies through 5th grade) are invited to participate in our Spring Egg Hunt. Each registered child will collect 12 eggs filled with candy, with select eggs containing special prizes such as gift baskets, a TV, and the grand prize of a 4-family pack of 1 day Disneyland admission.


Each registration includes:


A complimentary pancake breakfast for each child


A photo with the Bunny


One printed 8x10 photo (available for pick-up or delivery at a later date)


Impresiones de fotos adicionales (8x10)
$6

Compra una foto adicional impresa de 8x10


Nota: La Admisión general para niños incluye desayuno para 1 niño por 1 imagen de 8 x 10 por boleto.

Impresión de foto adicional (4x6)
$2

Compra una foto adicional impresa de 4x6


Nota: La Admisión general para niños incluye desayuno para 1 niño por 1 imagen de 8 x 10 por boleto.

Impresión de foto adicional (5x7)
$3

Compra una foto adicional impresa de 5x7


Nota: La Admisión general para niños incluye desayuno para 1 niño por 1 imagen de 8 x 10 por boleto.

Impresión adicional de imágenes (tamaño cartera - 4)
$4

Compre una imagen impresa adicional de tamaño cartera 4


Nota: La admisión general para niños incluye desayuno para 1 - imagen de 8 x 10 por boleto.

Enviar mis imágenes por correo
$5

Las imágenes estarán disponibles para ser recogidas en The Bakery cuando estén listas. Si prefiere que le enviemos la(s) imagen(es) por correo, agregue esta tarifa y enviaremos las imágenes por correo en su lugar.

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