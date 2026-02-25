Huevos Mi Patio

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Acerca de este evento
Que la Clase Senior de Central ayude al Conejo de Pascua y a ti con una de las divertidas tradiciones de la festividad! La Clase de 2026 llenará huevos de plástico con golosinas para tus cazadores, luego la noche anterior a Semana Santa, vendrá al lugar designado en tu propiedad y los esconderá.
$25.00 por 25 huevos!
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$45.00 por 50 huevos!
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$65.00 por 75 huevos!
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