Graduation Event 2026

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Graduation Event 2026

Acerca de este evento

Huevos Mi Patio

25 huevos por $25.00
$25

Que la Clase Senior de Central ayude al Conejo de Pascua y a ti con una de las divertidas tradiciones de la festividad! La Clase de 2026 llenará huevos de plástico con golosinas para tus cazadores, luego la noche anterior a Semana Santa, vendrá al lugar designado en tu propiedad y los esconderá.


$25.00 por 25 huevos!



50 huevos por $45.00
$45

Que la Clase Senior de Central ayude al Conejo de Pascua y a ti con una de las divertidas tradiciones de la festividad! La Clase de 2026 llenará huevos de plástico con golosinas para tus cazadores, luego la noche anterior a Semana Santa, vendrá al lugar designado en tu propiedad y los esconderá.


$45.00 por 50 huevos!


75 huevos por $65.00
$65

Que la Clase Senior de Central ayude al Conejo de Pascua y a ti con una de las divertidas tradiciones de la festividad! La Clase de 2026 llenará huevos de plástico con golosinas para tus cazadores, luego la noche anterior a Semana Santa, vendrá al lugar designado en tu propiedad y los esconderá.


$65.00 por 75 huevos!

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