Huevos Mi Patio

Que la Clase Senior de Central ayude al Conejo de Pascua y a ti con una de las divertidas tradiciones de la festividad! La Clase de 2026 llenará huevos de plástico con golosinas para tus cazadores, luego la noche anterior a Semana Santa, vendrá al lugar designado en tu propiedad y los esconderá.





$25.00 por 25 huevos!







