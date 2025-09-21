El Refugio Inc's Tienda de El Refugio Inc

El Refugio Inc

Camiseta item
Camiseta item
Camiseta
$20

Camiseta verde con nuestro logotipo en el pecho izquierdo y la misión de El Refugio impresa en la parte trasera.

Camiseta item
Camiseta item
Camiseta
$20

Camiseta negra con nuestro logotipo en el pecho izquierdo y la misión de El Refugio impresa en la parte trasera.

Botella de Agua item
Botella de Agua
$1

Las botellas de agua están disponibles exclusivamente en eventos presenciales para apoyar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!