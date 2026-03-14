Una pequeña semilla puede crecer y convertirse en algo poderoso. Tu aporte mensual ayuda a proveer útiles escolares básicos, materiales de aprendizaje y recursos para el salón de clases que apoyan el aprendizaje diario de un niño. Cada semilla sembrada crea oportunidades y esperanza.
Una pequeña semilla puede crecer y convertirse en algo poderoso. Tu aporte mensual ayuda a proveer útiles escolares básicos, materiales de aprendizaje y recursos para el salón de clases que apoyan el aprendizaje diario de un niño. Cada semilla sembrada crea oportunidades y esperanza.
Aliado de Crecimiento
$30
Mensual
Este nivel ayuda a cubrir parte de las necesidades educativas de un estudiante, incluyendo materiales de aprendizaje, enseñanza bíblica y apoyo para los maestros que los guían y animan. Tu apoyo ayuda a que un niño continúe aprendiendo en un ambiente seguro y lleno de cuidado.
Este nivel ayuda a cubrir parte de las necesidades educativas de un estudiante, incluyendo materiales de aprendizaje, enseñanza bíblica y apoyo para los maestros que los guían y animan. Tu apoyo ayuda a que un niño continúe aprendiendo en un ambiente seguro y lleno de cuidado.
Apoyo Completo para un Estudiante
$60
Mensual
Este nivel brinda el patrocinio completo de un estudiante en El Semillero. Tu apoyo mensual ayuda a cubrir la colegiatura, útiles escolares, apoyo de transporte cuando es necesario, educación bíblica y el respaldo para nuestros maestros. Estás invirtiendo directamente en el futuro de un niño y ayudando a romper ciclos de pobreza a través de la educación y la fe.
Este nivel brinda el patrocinio completo de un estudiante en El Semillero. Tu apoyo mensual ayuda a cubrir la colegiatura, útiles escolares, apoyo de transporte cuando es necesario, educación bíblica y el respaldo para nuestros maestros. Estás invirtiendo directamente en el futuro de un niño y ayudando a romper ciclos de pobreza a través de la educación y la fe.
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