Este nivel brinda el patrocinio completo de un estudiante en El Semillero. Tu apoyo mensual ayuda a cubrir la colegiatura, útiles escolares, apoyo de transporte cuando es necesario, educación bíblica y el respaldo para nuestros maestros. Estás invirtiendo directamente en el futuro de un niño y ayudando a romper ciclos de pobreza a través de la educación y la fe.

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