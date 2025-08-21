El Sol Academy PTO Inc.

Ofrecido por

El Sol Academy PTO Inc.

Acerca de las afiliaciones

El Directorio de Empresas del Sol Patrocinio

Patrocinador de Nivel 2
$150

Renovación anual el: 2 de agosto

La patrocinio de Nivel 2 incluye:
• Nombre de la empresa
• Nombre de contacto
• Dirección de la empresa
• Número de teléfono
• Categoría de negocio

• Enlace al sitio web

• Nombre en redes sociales

Incluido en el directorio de la PTO de El Sol en el sitio web

Patrocinador de Nivel 3
$250

Renovación anual el: 2 de agosto

La patrocinio de Nivel 3 incluye:
• Nombre de la empresa
• Nombre de contacto
• Dirección de la empresa
• Número de teléfono
• Categoría de negocio

• Enlace al sitio web

• Nombre en redes sociales

Incluido en el directorio de la PTO de El Sol en el sitio web


MAS

• Logo de la empresa en el sitio
• Historia mensual en Instagram
• 1 publicación dedicada en Instagram
• 1 gráfico en nuestro boletín escolar
• 1 imagen destacada en la aplicación de Remind
• Su logo en la pancarta JOG-A-THON y el folleto enviado a casa con los estudiantes

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!