Acerca de este evento

Elite Softball Purse Bingo

12 Club Rd

Stafford, CT 06076, USA

Ingreso General
$40

🎟️ $40 por asiento - Incluye:
• 10 cartones de Bingo
• Marcador de Bingo
• Boleto para premio de puerta

Patrocinador de Premio de Puerta
$50

🎁 Patrocinador de Premio de Puerta - $50 (Buscando 2-3)
• Cartel en el evento y al lado de los artículos
• Reconocimiento al sacar a los ganadores
¡Artículos revelados una vez confirmado el patrocinador!

Patrocinador de Bolso de Diseño
$100

👜 Patrocinador de Bolso - $100 (Buscando 11)
• Cartel en el evento y al lado del bolso patrocinado
• Reconocimiento durante la ronda de Bingo
¡Bolso revelado una vez confirmado el patrocinador!

Raffle ticket
$2

one raffle ticket

Raffle ticket 5
$5

5 raffle tickets

Raffle tickets 10
$10

10 raffle tickets

Raffle tickets 25
$20

25 raffle tickets

Extra cards
$2

Extra ticket per purchase of your choice

Añadir una donación para Little League Baseball Inc

$

