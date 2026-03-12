Subasta Silenciosa del PTO de Emerson Elementary

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Acerca de este evento
Puja inicial
4 boletos de caja alta y pase de estacionamiento para cualquier partido de temporada regular en casa.
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2 boletos de fútbol para ver el partido en casa de la UW contra Utah State el 12/9/2026.
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4 pases para 1 ronda de 18 hoyos para jugar dentro de Tee Time.
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4 boletos de admisión para Woodland Park Zoo válidos del 3/3/2026 al 31/5/2027.
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Bandera de los Trailblazers de Portland, firmada el 11 de marzo de 2026 por el equipo. Viene con una carta de autenticación del testigo que lo presenció y la clave de la firma.
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