Emerson Elementary PTO
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Emerson Elementary PTO

Acerca de este evento

Ventas cerradas

Subasta Silenciosa del PTO de Emerson Elementary

Lugar de recogida

1616 W Octave St, Pasco, WA 99301, USA

Dust Devils item
Dust Devils
$20

Puja inicial

4 boletos de caja alta y pase de estacionamiento para cualquier partido de temporada regular en casa.

Boletos de Fútbol de la Universidad de Washington item
Boletos de Fútbol de la Universidad de Washington
$20

Puja inicial

2 boletos de fútbol para ver el partido en casa de la UW contra Utah State el 12/9/2026.

Pases de Tee Time item
Pases de Tee Time
$20

Puja inicial

4 pases para 1 ronda de 18 hoyos para jugar dentro de Tee Time.

Zoológico de Woodland Park (Seattle) item
Zoológico de Woodland Park (Seattle)
$30

Puja inicial

4 boletos de admisión para Woodland Park Zoo válidos del 3/3/2026 al 31/5/2027.

item
$50

Puja inicial

Pennant firmado por el equipo de 2025 Portland Trailblazers item
Pennant firmado por el equipo de 2025 Portland Trailblazers
$50

Puja inicial

Bandera de los Trailblazers de Portland, firmada el 11 de marzo de 2026 por el equipo. Viene con una carta de autenticación del testigo que lo presenció y la clave de la firma.

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