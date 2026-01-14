Emily & Kelsey's Texas Tour (Austin)

Organizado por
Acerca de este evento
Todos los miembros de la industria de alimentos y bebidas están invitados a asistir de forma gratuita.
Si puede donar con fondos no corporativos, por favor considere hacer una contribución al TRA PAC, que ayuda a elegir candidatos que apoyarán el crecimiento de nuestra industria. Más información en www.txrestaurant.org/trapac.
Si desea apoyar con fondos corporativos, haga una contribución a nuestro Fondo de TRAction para ayudar a cubrir nuestros gastos de defensa. Más información en https://www.txrestaurant.org/tractionfund.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!