Emprendedoras Latinas En Indiana Memberships 2025

4. Membresía Negocios Élite – $1,500/año "Sé reconocida como líder e impulsa el cambio." Cómo contribuyes: Permites que se organicen talleres en campamentos educativos, donde emprendedoras principiantes pueden aprender habilidades esenciales para llevar sus negocios al siguiente nivel. Financias actividades que promueven conexiones estratégicas entre mujeres líderes y emprendedoras de base. Beneficios para ti: Presentación exclusiva de 15 minutos en Conecta y Crece Networking para destacar tu negocio y conectar con colaboradoras clave. Impartir talleres en campamentos ELI: Comparte tu experiencia y recibe contactos directos de las participantes interesadas en trabajar contigo (con previa autorización). Booth gratuito en todos los eventos clave: Expo Mujer y Conecta y Crece Networking. Visibilidad extendida: Logotipo destacado en la página web de ELI durante 12 meses. Dos entradas VIP para la conferencia Volando Alto.

