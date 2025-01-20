Emprendedoras Latinas En Indiana Memberships 2025

1. Membresía Básica – $150/año
"Tu primer paso para empoderarte y apoyar a la comunidad."
Cómo contribuyes:
Tu membresía ayuda a cubrir los costos de herramientas educativas en nuestra Academia Digital, permitiendo que más mujeres tengan acceso a contenido transformador.
Beneficios para ti:
Acceso a 600+ cursos online y certificaciones respaldadas por la Universidad de San Ignacio, Miami.
10% de descuento en eventos clave como Volando Alto y Expo Mujer.
Aparición en el Directorio de Empresas ELI para visibilidad en la comunidad.
2. Membresía Avanzada – $300/año
"Más visibilidad y mentorías para crecer juntas."
Cómo contribuyes:
Apoyas la creación de mentorías grupales para mujeres que están desarrollando sus primeros negocios, conectándolas con expertas empresariales que les guían en su camino al éxito.
Ayudas a financiar talleres prácticos para pequeñas emprendedoras.
Beneficios para ti:
Booth gratuito en Expo Mujer: Exhibe tus productos o servicios ante una comunidad activa de clientes y colaboradoras potenciales.
Participa en mentorías grupales con líderes empresariales.
Tu logotipo destacado en la página web de ELI durante 12 meses.
3. Membresía Élite – $497/año
"Liderazgo, visibilidad y conexiones estratégicas."
Cómo contribuyes:
Tu membresía permite financiar eventos clave como Volando Alto, donde conectamos a emprendedoras con líderes empresariales, creando redes de apoyo y oportunidades transformadoras.
También ayudas a ofrecer talleres de alto impacto, como habilidades digitales, marketing avanzado y educación financiera.
Beneficios para ti:
Entrevista de bienvenida y presentación en Conecta y Crece Networking, donde puedes compartir tu historia y hacer un Elevator Pitch frente a líderes clave.
1 entrada VIP con asientos preferenciales y contacto exclusivo con conferencistas en la conferencia Volando Alto.
Booth en Expo Mujer y visibilidad premium en redes sociales y la web de ELI.
4. Membresía Negocios Élite – $1,500/año
"Sé reconocida como líder e impulsa el cambio."
Cómo contribuyes:
Permites que se organicen talleres en campamentos educativos, donde emprendedoras principiantes pueden aprender habilidades esenciales para llevar sus negocios al siguiente nivel.
Financias actividades que promueven conexiones estratégicas entre mujeres líderes y emprendedoras de base.
Beneficios para ti:
Presentación exclusiva de 15 minutos en Conecta y Crece Networking para destacar tu negocio y conectar con colaboradoras clave.
Impartir talleres en campamentos ELI: Comparte tu experiencia y recibe contactos directos de las participantes interesadas en trabajar contigo (con previa autorización).
Booth gratuito en todos los eventos clave: Expo Mujer y Conecta y Crece Networking.
Visibilidad extendida: Logotipo destacado en la página web de ELI durante 12 meses.
Dos entradas VIP para la conferencia Volando Alto.
5. Membresía Sponsor – $2,500/año
"Conviértete en un aliado estratégico del cambio."
Cómo contribuyes:
Tu patrocinio nos permite organizar eventos de gran impacto, como la conferencia Volando Alto, Expo Mujer y Conecta y Crece Networking.
Ayudas a mantener nuestros programas educativos accesibles y a ofrecer mentorías personalizadas a más mujeres.
Beneficios para ti:
Mesa corporativa VIP: En la conferencia Volando Alto, incluye acceso preferencial y beneficios exclusivos.
Mesas de exhibición gratuitas en todos los eventos clave: Volando Alto, Expo Mujer y Conecta y Crece Networking.
Visibilidad como patrocinador líder: Logotipo destacado en la página web y materiales de ELI durante 12 meses.
Reconocimiento público en todos los eventos como un aliado clave de nuestra misión.
