EN TU ALIANZA fundo mi vida

REGISTRA TU PARTICIPACIÓN, tu aporte es voluntario y apreciado. TEN EN CUENTA: Utilizamos Zeffy, un servicio online gratuito para organizaciones sin ánimo de lucro, para gestionar los pagos de nuestros eventos. En el momento de realizar el pago Zeffy solicita una donación para sí. Si no deseas realizar una donación a Zeffy, utiliza el menú desplegable para seleccionar «otro» en el campo del importe e introduce 0.
REGISTRA TU PARTICIPACIÓN, tu aporte es voluntario y apreciado. TEN EN CUENTA: Utilizamos Zeffy, un servicio online gratuito para organizaciones sin ánimo de lucro, para gestionar los pagos de nuestros eventos. En el momento de realizar el pago Zeffy solicita una donación para sí. Si no deseas realizar una donación a Zeffy, utiliza el menú desplegable para seleccionar «otro» en el campo del importe e introduce 0.
Almuerzo opcional
$15
Existe la posibilidad de almorzar en el Centro de Retiros.
Existe la posibilidad de almorzar en el Centro de Retiros.
Añadir una donación para Schoenstatt Sisters of Mary US Pilgrims
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!