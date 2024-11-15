Encuentro SEPA 2025 - Libreros y distribuidores

Inscripción exclusiva para libreros, distribuidores y compradores.
Nota: Una (1) inscripción permite registrar a dos personas. Las siguientes categorías aplican:
- Tener una librería abierta al público.
- Ser distribuidor de libros, literatura y/o regalos cristianos.
- Contar con una tienda activa en línea.
- Ser comprador de productos para una cadena o tienda por departamentos.
Costo:$120 a partir del 31 de enero de 2025.
**Importante:** Al finalizar la inscripción, se solicitará una donación. Esto es **opcional** y no es obligatorio.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!