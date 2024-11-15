Ventas cerradas

Encuentro SEPA 2025 - Libreros y distribuidores

5101 Waterford District Dr

Miami, FL 33126

Librero/Distribuidor
$120
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
Inscripción exclusiva para libreros, distribuidores y compradores. Nota: Una (1) inscripción permite registrar a dos personas. Las siguientes categorías aplican: - Tener una librería abierta al público. - Ser distribuidor de libros, literatura y/o regalos cristianos. - Contar con una tienda activa en línea. - Ser comprador de productos para una cadena o tienda por departamentos. Costo:$120 a partir del 31 de enero de 2025. **Importante:** Al finalizar la inscripción, se solicitará una donación. Esto es **opcional** y no es obligatorio.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!