Organizado por

Sheffield

Acerca de este evento

¡Eventos de Fin de Año!

18111 Kelly Blvd

Dallas, TX 75287, USA

Día de campo
$7

Por favor incluya el nombre, maestro/a y talla de camiseta de su hijo/a al hacer el pedido.
Todos los pedidos deben ser enviados antes del 5 de mayo.

Evento del Día de la Madre
$5

Ven a celebrar con nosotros en ¡Pijamas, Panqueques y Pintura!

Disfruta de tiempo juntos con desayuno y actividades divertidas.

💲 Niños: $5
💲 Mamás/Tías/Abuelas: GRATIS

Por favor indica el nombre de tu hijo/a al inscribirte.

Evento del Día de la Madre
$10

Este es el costo para papás, abuelos y tíos para asistir al evento del Día de la Madre.

Añadir una donación para Sheffield

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!