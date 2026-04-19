¡Eventos de Fin de Año!

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Acerca de este evento
Por favor incluya el nombre, maestro/a y talla de camiseta de su hijo/a al hacer el pedido.
Todos los pedidos deben ser enviados antes del 5 de mayo.
Ven a celebrar con nosotros en ¡Pijamas, Panqueques y Pintura!
Disfruta de tiempo juntos con desayuno y actividades divertidas.
💲 Niños: $5
💲 Mamás/Tías/Abuelas: GRATIS
Por favor indica el nombre de tu hijo/a al inscribirte.
Este es el costo para papás, abuelos y tíos para asistir al evento del Día de la Madre.
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