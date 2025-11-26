<p>End Zone Masquerade Banquet (Celebrando a los Jugadores de Fútbol Americano y Animadoras de los Englewood Jr. Raiders)</p>

Organizado por
Acerca de este evento
Disfruta de una noche llena de cena, baile y diversión para toda la familia. También habrá un bar con servicio de caja disponible para adultos mayores de 21 años.
Disfruta de una noche llena de cena, baile y diversión para toda la familia. También habrá un bar con servicio de caja disponible para adultos mayores de 21 años.
Por favor, utiliza esta opción de boleto solo si eres entrenador o jugador de fútbol de la temporada actual.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!