Englewood Jr. Raiders

Organizado por

Englewood Jr. Raiders

Acerca de este evento

<p>End Zone Masquerade Banquet (Celebrando a los Jugadores de Fútbol Americano y Animadoras de los Englewood Jr. Raiders)</p>

111 Route U.S. 46 West

Lodi, NJ 07644, USA

Entrada General Adulto
$45

Disfruta de una noche llena de cena, baile y diversión para toda la familia. También habrá un bar con servicio de caja disponible para adultos mayores de 21 años.

Entrada General Niño (13 años o menos)
$30

Disfruta de una noche llena de cena, baile y diversión para toda la familia. También habrá un bar con servicio de caja disponible para adultos mayores de 21 años.

Entrenadores y Jugadores
Gratuito

Por favor, utiliza esta opción de boleto solo si eres entrenador o jugador de fútbol de la temporada actual.

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