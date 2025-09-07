Enlace De Familias 31st Annual Gala

1 Open Square Way

Holyoke, MA 01040, USA

Admisión general
$65

Otorga entrada al evento con acceso a las comodidades estándar y actividades.

Admisión VIP
$125

Proporciona entrada al evento, incluido acceso al área VIP, cinco boletos para sorteos, un boleto para bebida y una bolsa de regalo VIP.

Admisión general grupo (Mesa)
$600
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Otorga entrada para ocho invitados al evento con acceso a las comodidades estándar y actividades.

Admisión VIP grupo (Mesa)
$1,100
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Proporciona entrada al evento para ocho invitados, incluido acceso al área VIP, 40 boletos para sorteos, un boleto para bebida por invitado y una bolsa de regalo VIP.

Añadir una donación para Enlace De Familias De Holyoke Holyoke Family Network Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!