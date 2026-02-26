EON Essence of Ninja Inc's Afiliaciones

Ofrecido por
Mensual
Este nivel está diseñado para artistas que están construyendo fundamentos, entrenando y aprendiendo la cultura, estándares y expectativas de EON.
Los miembros de la Compañía 3 son considerados artistas en desarrollo dentro de la estructura de EON y están invitados a participar en entrenamiento, mentoría y comunidad.
La ubicación dentro de la Compañía 3 es por invitación o aprobación de liderazgo y puede evolucionar en función de la participación, preparación y alineación con la misión y valores de EON.
Mensual
La Compañía 2 representa a artistas ninja activos dentro de EON que participan en bailes de salón, actuaciones, competiciones, eventos culturales y representación comunitaria.
Los miembros de la Compañía 2 actúan como representantes principales de la organización y contribuyen a su visibilidad, crecimiento y presencia artística.
La ubicación dentro de la Compañía 2 es por invitación o aprobación de liderazgo y refleja la preparación para la representación activa dentro de la estructura de EON.
La participación no constituye empleo a menos que se especifique lo contrario en un acuerdo escrito separado.
Mensual
La Compañía 1 está formada por miembros ninja principales y líderes emergentes que demuestran excelencia artística, liderazgo y contribución activa al desarrollo y dirección de EON.
Los miembros de la Compañía 1 actúan como representantes senior de la organización y ayudan a dar forma a su cultura, visibilidad y crecimiento.
La ubicación dentro de la Compañía 1 es por invitación y determinación de liderazgo y refleja un compromiso sostenido, confianza y alineación con la misión y valores de EON.
La participación no constituye empleo a menos que se especifique lo contrario en un acuerdo escrito separado.
Mensual
For active ninja members who live outside the Los Angeles area, participate remotely and/or attend select in‑person events when possible.
Includes access to communications, mentorship opportunities, virtual involvement, and eligibility for certain EON programs as appropriate.
Participation does not constitute employment unless otherwise specified in a separate written agreement.
Sin expiración
$
