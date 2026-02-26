EON Essence of Ninja Inc's Afiliaciones

Este nivel está diseñado para artistas que están construyendo fundamentos, entrenando y aprendiendo la cultura, estándares y expectativas de EON.





Los miembros de la Compañía 3 son considerados artistas en desarrollo dentro de la estructura de EON y están invitados a participar en entrenamiento, mentoría y comunidad.





La ubicación dentro de la Compañía 3 es por invitación o aprobación de liderazgo y puede evolucionar en función de la participación, preparación y alineación con la misión y valores de EON.