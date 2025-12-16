<span>EPC Comunidad de Plantación de Iglesias - Incubadora en Ciudad a Ciudad de enero</span>

Este boleto es para participantes cuyo saldo restante difiere del estándar $650 debe (por ej., apoyo parcial del presbiterio, pagos previos o saldos ajustados).

Seleccione esta opción solo si su saldo restante no es $650 y ingrese la cantidad que debe. Si su saldo restante es de $650, por favor seleccione la opción de boleto estándar en su lugar.