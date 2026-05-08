Evening in the Vines 2026

Acerca de este evento
Acampo, CA 95220, USA
Incluye cena de pollo, ensalada, pan focaccia y a elegir entre pasta con carne o ravioles Alfredo con queso.
Incluye cena de pollo, ensalada, pan focaccia y a elegir entre pasta con carne o ravioles Alfredo con queso.
*SOLO QUEDAN 10 DISPONIBLES* Mesa para 8 adultos (los niños son bienvenidos, pero no están incluidos en el grupo de 8), situada cerca del frente, junto al escenario de la banda. Incluye cena para 8 adultos y dos botellas de vino.
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