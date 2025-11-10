Evergreen Elementary PTA's SOAR To Experiences Shop. Translation: Tienda de experiencias SOAR de la PTA de la Primaria Evergreen.

Este adorable Águila BeanPal de 5 pulgadas está listo para elevarse hacia tu corazón! Con su suave cuerpo abrazable y brillantes garras doradas, es el perfecto compañero para tu escritorio, mochila, o mesita de noche. Por tan solo $10, no solo te llevarás a casa esta encantadora mascota sino que también ayudarás a financiar excursiones y experiencias inolvidables para los estudiantes.

Lleva un poco de espíritu escolar a casa y marca la diferencia! 🦅✨.