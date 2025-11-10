Evergreen Elementary PTA's SOAR To Experiences Shop. Translation: Tienda de experiencias SOAR de la PTA de la Primaria Evergreen.

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
Este adorable Águila BeanPal de 5 pulgadas está listo para elevarse hacia tu corazón! Con su suave cuerpo abrazable y brillantes garras doradas, es el perfecto compañero para tu escritorio, mochila, o mesita de noche. Por tan solo $10, no solo te llevarás a casa esta encantadora mascota sino que también ayudarás a financiar excursiones y experiencias inolvidables para los estudiantes.
Lleva un poco de espíritu escolar a casa y marca la diferencia! 🦅✨.
Conoce a nuestra Águila de pie de 9 pulgadas, el símbolo perfecto de orgullo y fuerza! Con sus suaves plumas de peluche y brillante pico dorado, este majestuoso amigo está listo para posarse en tu estante o animarte desde tu escritorio. Por tan solo $15, no solo llevarás a casa este compañero imponente sino que también ayudarás a financiar excursiones y asombrosas experiencias para los estudiantes.
Lleva a casa una inspiración y marca un gran impacto! 🦅✨
¡Grande, audaz y listo para elevarse!
Saluda a nuestra Águila de pie de 12 pulgadas, la máxima potencia de espíritu escolar en forma de peluche! Con sus suaves plumas aterciopeladas y brillante pico dorado, este majestuoso ave es perfecto para abrazos, exhibición, o animar a tu equipo favorito. Por tan solo $20, no solo llevarás a casa esta impresionante águila sino que también ayudarás a financiar excursiones y experiencias inolvidables para los estudiantes.
¡Haz una declaración, apoya a los estudiantes y lleva a casa un verdadero símbolo de orgullo! 🦅✨
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!