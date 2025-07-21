Formulario de Vendedor de Carpa de Exposición

8700 W 31st St

Brookfield, IL 60513, USA

Espacio Único (trae tu propia mesa/carpeta)
$100

Un espacio de vendedor de 10' x 10' en una zona exterior de alto tráfico

Espacio + Mesa + Carpa
$150

Un espacio de vendedor de 10' x 10' en una zona exterior de alto tráfico

Además, una mesa y carpa preinstaladas

Espacio de No Lucro Único (trae tu propia mesa/carpeta)
Gratuito

[Solo para Organizaciones Sin Fines de Lucro]

Un espacio de vendedor de 10' x 10' en una zona exterior de alto tráfico


Espacio de No Lucro + Mesa + Carpa
$50

[Solo para Organizaciones Sin Fines de Lucro]

Un espacio de vendedor de 10' x 10' en una zona exterior de alto tráfico

Además, una mesa y carpa preinstaladas

Cash or Check
Gratuito

Mailing or Drop Off to: Kevin Heraty 8700 W. 31st Street Brookfield, IL 60513 Make checks payable to Cantata Adult Life Services.

Añadir una donación para Cantata Adult Life Services

$

