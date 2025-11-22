Extended * Traditional Panamanian Food Sale | Venta de Comida Tipica Panameña

Tortilla de Maíz Panameña | Tortillas de Maiz
$10

Congelado


Un favorito tradicional panameño hecho de masa de maíz recién molido, ligeramente sazonado y cocido a la perfección dorada. Suave, ligeramente dulce y naturalmente sabroso, estas tortillas son perfectas como acompañamiento, para sándwiches o acompañadas con tus rellenos favoritos para un sabor auténtico de Panamá.

Empanada de Maíz (Carne) - Congelado
$18

Congelado


Una empanada de masa de maíz dorada, hecha a mano y rellena de carne molida sazonada, frita a la perfección crujiente. La masa de maíz añade un sabor ligeramente dulce y rústico que complementa perfectamente el relleno salado. Un clásico favorito de comida callejera panameña: crujiente por fuera, tierno y sabroso por dentro.

Carimañola (Carne) - Congelado
$36

Congelado


Un delicioso placer tradicional panameño hecho con masa de yuca, relleno de carne sazonada y frito a la perfección dorada. Crujiente por fuera y suave por dentro, esta golosina sustanciosa es un favorito para el desayuno, refrigerios o en cualquier momento del día. Un verdadero sabor de la rica tradición culinaria de Panamá.

Tamal de Pollo - Congelado
$8

Congelado


Un clásico tamal panameño hecho con masa de maíz sazonada, tierno pollo hervido, pimientos, aceitunas, salsa de tomate y pasas, todo envuelto en una fragante hoja de plátano.


