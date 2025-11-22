Extended * Traditional Panamanian Food Sale | Venta de Comida Tipica Panameña

Congelado
Un favorito tradicional panameño hecho de masa de maíz recién molido, ligeramente sazonado y cocido a la perfección dorada. Suave, ligeramente dulce y naturalmente sabroso, estas tortillas son perfectas como acompañamiento, para sándwiches o acompañadas con tus rellenos favoritos para un sabor auténtico de Panamá.
Congelado
Una empanada de masa de maíz dorada, hecha a mano y rellena de carne molida sazonada, frita a la perfección crujiente. La masa de maíz añade un sabor ligeramente dulce y rústico que complementa perfectamente el relleno salado. Un clásico favorito de comida callejera panameña: crujiente por fuera, tierno y sabroso por dentro.
Congelado
Un delicioso placer tradicional panameño hecho con masa de yuca, relleno de carne sazonada y frito a la perfección dorada. Crujiente por fuera y suave por dentro, esta golosina sustanciosa es un favorito para el desayuno, refrigerios o en cualquier momento del día. Un verdadero sabor de la rica tradición culinaria de Panamá.
Congelado
Un clásico tamal panameño hecho con masa de maíz sazonada, tierno pollo hervido, pimientos, aceitunas, salsa de tomate y pasas, todo envuelto en una fragante hoja de plátano.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!