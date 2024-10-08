Actively Reviving Communities

Organizado por

Actively Reviving Communities

Acerca de esta rifa

Rifa de bienvenida de los Dallas Oilers

Booo Ticket
$5
Compre un boleto para la rifa para tener la oportunidad de ganar premios increíbles y ayudar a recaudar fondos para nuestro evento de bienvenida al fútbol. ¡El jugador o animadora que venda más boletos para la rifa gana un lugar en la cancha de bienvenida según su nivel!
Booo Ticket
$20
Esto incluye 5 boletos
Purchase a raffle ticket for a chance to win amazing prizes and help fundraise for our football homecoming event. The player or cheerleader who sells the most raffle tickets earns a spot on the homecoming court for their level!
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!