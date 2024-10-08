Rifa de bienvenida de los Dallas Oilers

Compre un boleto para la rifa para tener la oportunidad de ganar premios increíbles y ayudar a recaudar fondos para nuestro evento de bienvenida al fútbol. ¡El jugador o animadora que venda más boletos para la rifa gana un lugar en la cancha de bienvenida según su nivel!

Compre un boleto para la rifa para tener la oportunidad de ganar premios increíbles y ayudar a recaudar fondos para nuestro evento de bienvenida al fútbol. ¡El jugador o animadora que venda más boletos para la rifa gana un lugar en la cancha de bienvenida según su nivel!

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