Rifa de bienvenida de los Dallas Oilers

Compre un boleto para la rifa para tener la oportunidad de ganar premios increíbles y ayudar a recaudar fondos para nuestro evento de bienvenida al fútbol. ¡El jugador o animadora que venda más boletos para la rifa gana un lugar en la cancha de bienvenida según su nivel!
Compre un boleto para la rifa para tener la oportunidad de ganar premios increíbles y ayudar a recaudar fondos para nuestro evento de bienvenida al fútbol. ¡El jugador o animadora que venda más boletos para la rifa gana un lugar en la cancha de bienvenida según su nivel!
Booo Ticket
$20
Esto incluye 5 boletos
Purchase a raffle ticket for a chance to win amazing prizes and help fundraise for our football homecoming event. The player or cheerleader who sells the most raffle tickets earns a spot on the homecoming court for their level!
Purchase a raffle ticket for a chance to win amazing prizes and help fundraise for our football homecoming event. The player or cheerleader who sells the most raffle tickets earns a spot on the homecoming court for their level!
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