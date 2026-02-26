<p>Junta Directiva de FABRIC</p>

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La Administración en Acción refleja el compromiso de la Junta Directiva de FABRIC de liderar con integridad y responsabilidad compartida. A través de una contribución anual de $250, cada miembro de la junta invierte personalmente en la misión, visión y bienestar a largo plazo de las comunidades que servimos. Juntos, este regalo colectivo demuestra que aquellos encomendados a guiar el trabajo están igualmente comprometidos con su sostenimiento y fortalecimiento.

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