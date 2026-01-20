Viernes de Fe Merch.

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Camiseta oficial de la Gira de Avivamiento de Viernes de Fe 2025.
Diseñada para representar la fe, la unidad y la adoración, esta camiseta presenta nuestras fechas de Viernes de Fe 2025 en San Antonio y Corpus Christi.
Las ganancias apoyan el trabajo continuo, las reuniones y los eventos comunitarios de Viernes de Fe.
Disponible en tallas S-2X. Cantidades limitadas
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