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Viernes de Fe Merch.

Camiseta de la Gira de Avivamiento de Viernes de Fe 2025 item
Camiseta de la Gira de Avivamiento de Viernes de Fe 2025
$25

Camiseta oficial de la Gira de Avivamiento de Viernes de Fe 2025.

Diseñada para representar la fe, la unidad y la adoración, esta camiseta presenta nuestras fechas de Viernes de Fe 2025 en San Antonio y Corpus Christi.


Las ganancias apoyan el trabajo continuo, las reuniones y los eventos comunitarios de Viernes de Fe.


Disponible en tallas S-2X. Cantidades limitadas

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