"Festival de Otoño"

$1 Per Ticket - Enter Quantity
25 TICKETS TO FALL FESTIVAL
Each Wristband Includes:
-- Unlimited Games
-- Unlimited Inflatables
-- 1 Cake Walk Entry
-- 1 Premium Activity (choose between face painting, hair tinsel or temp. tattoo)
Logotipo (proporcionado por el patrocinador) ubicado en el JUEGO que patrocinas y 2 Pulseras estándar*
*Pulseras: Pulseras estándar: Juegos ilimitados (puede actualizarse a Premium por $15/cada una en Fall Fest) Pulseras Premium: Juegos ilimitados Y pulseras inflables Las pulseras estarán disponibles en el Fall Festival Wristband Pickup bajo el nombre de tu empresa
Logotipo (proporcionado por el patrocinador) ubicado en el JUEGO que patrocinas, 4 Pulseras estándar* MÁS anuncio por el DJ en todo.
*Pulseras: Pulseras estándar: Juegos ilimitados (puede actualizarse a Premium por $15/cada una en Fall Fest) Pulseras Premium: Juegos ilimitados Y pulseras inflables Las pulseras estarán disponibles en el Fall Festival Wristband Pickup bajo el nombre de tu empresa
Logotipo (proporcionado por el patrocinador) ubicado en el JUEGO que patrocinas, 2 Pulseras Premium*, anuncio por el DJ en todo, MÁS Reconocimiento en nuestra Página de Facebook y Logotipo de la empresa en la pancarta.
*Pulseras: Pulseras estándar: Juegos ilimitados (puede actualizarse a Premium por $15/cada una en Fall Fest) Pulseras Premium: Juegos ilimitados Y pulseras inflables Las pulseras estarán disponibles en el Fall Festival Wristband Pickup bajo el nombre de tu empresa
Logotipo (proporcionado por el patrocinador) ubicado en el JUEGO que patrocinas + anuncio por el DJ en todo, Reconocimiento en nuestra Página de Facebook, Logotipo de la empresa en la pancarta MÁS Logotipo en la parte trasera de las camisas de la PTO y 4 Pulseras premium*
*Pulseras: Pulseras estándar: Juegos ilimitados (puede actualizarse a Premium por $15/cada una en Fall Fest) Pulseras Premium: Juegos ilimitados Y pulseras inflables Las pulseras estarán disponibles en el Fall Festival Wristband Pickup bajo el nombre de tu empresa
Espacio de 18 x 18 pies
