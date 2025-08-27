Bens Branch Elementary PTO

Organizado por

Bens Branch Elementary PTO

Acerca de este evento

"Festival de Otoño"

24160 Briar Berry Ln

Porter, TX 77365, USA

SINGLE TICKETS
$1

$1 Per Ticket - Enter Quantity

25 TICKETS
$20

25 TICKETS TO FALL FESTIVAL

DAY-OF WRIST BAND
$30

Each Wristband Includes:

-- Unlimited Games

-- Unlimited Inflatables

-- 1 Cake Walk Entry

-- 1 Premium Activity (choose between face painting, hair tinsel or temp. tattoo)

Patrocinio de Bronce
$250

Logotipo (proporcionado por el patrocinador) ubicado en el JUEGO que patrocinas y 2 Pulseras estándar*

*Pulseras: Pulseras estándar: Juegos ilimitados (puede actualizarse a Premium por $15/cada una en Fall Fest) Pulseras Premium: Juegos ilimitados Y pulseras inflables Las pulseras estarán disponibles en el Fall Festival Wristband Pickup bajo el nombre de tu empresa

Patrocinio de Plata
$500

Logotipo (proporcionado por el patrocinador) ubicado en el JUEGO que patrocinas, 4 Pulseras estándar* MÁS anuncio por el DJ en todo.

*Pulseras: Pulseras estándar: Juegos ilimitados (puede actualizarse a Premium por $15/cada una en Fall Fest) Pulseras Premium: Juegos ilimitados Y pulseras inflables Las pulseras estarán disponibles en el Fall Festival Wristband Pickup bajo el nombre de tu empresa

Patrocinio de Oro
$750

Logotipo (proporcionado por el patrocinador) ubicado en el JUEGO que patrocinas, 2 Pulseras Premium*, anuncio por el DJ en todo, MÁS Reconocimiento en nuestra Página de Facebook y Logotipo de la empresa en la pancarta.

*Pulseras: Pulseras estándar: Juegos ilimitados (puede actualizarse a Premium por $15/cada una en Fall Fest) Pulseras Premium: Juegos ilimitados Y pulseras inflables Las pulseras estarán disponibles en el Fall Festival Wristband Pickup bajo el nombre de tu empresa

Patrocinio de Platino
$1,000

Logotipo (proporcionado por el patrocinador) ubicado en el JUEGO que patrocinas + anuncio por el DJ en todo, Reconocimiento en nuestra Página de Facebook, Logotipo de la empresa en la pancarta MÁS Logotipo en la parte trasera de las camisas de la PTO y 4 Pulseras premium*

*Pulseras: Pulseras estándar: Juegos ilimitados (puede actualizarse a Premium por $15/cada una en Fall Fest) Pulseras Premium: Juegos ilimitados Y pulseras inflables Las pulseras estarán disponibles en el Fall Festival Wristband Pickup bajo el nombre de tu empresa


VENDEDOR AL AIRE LIBRE
$50

Espacio de 18 x 18 pies

DENTRO (Gimnasio) VENDEDOR
$100
CAMIÓN DE COMIDA
$100
