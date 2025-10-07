Organizado por

Iltexas Richmond K8 Pto

Patrocinios del Festival de Otoño

1120 FM359

Richmond, TX 77406, USA

Estaciones de Artesanía
$50

Los patrocinadores serán destacados en nuestro sitio web, cuentas de redes sociales y en todos los materiales promocionales relacionados con el Festival de Otoño.

Alimentos y Bebidas
$200

Los patrocinadores serán destacados en nuestro sitio web, cuentas de redes sociales y en todos los materiales promocionales relacionados con el Festival de Otoño.

Arcos Inflables
$120

Los patrocinadores serán destacados en nuestro sitio web, cuentas de redes sociales y en todos los materiales promocionales relacionados con el Festival de Otoño.

Slime Station
$150

Sponsors will be featured on our website, social media accounts, and in all promotional materials related to the Fall Festival.

Food Station
$100

Sponsors will be featured on our website, social media accounts, and in all promotional materials related to the Fall Festival.

3-Slide Inflatable
$400

Sponsors will be featured on our website, social media accounts, and in all promotional materials related to the Fall Festival.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!