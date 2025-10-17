Fall Preorder Shop 🍁🍂

Cotton T-Shirt for Adults & Youth
Colors Available: Red & Blue
Youth Sizes: XS to XL
Adult Sizes: XS to 2XL
PLEASE MAKE SURE SELECT CORRECT SIZE CATEGORY.
*Reminder: a red t-shirt is required for field trips.
Dri-Fit T-Shirt for Adults & Youth
Colors Available: Red & Blue
Youth Sizes: XS to XL
Adult Sizes: XS to 2XL
PLEASE MAKE SURE SELECT CORRECT SIZE CATEGORY.
*Reminder: a red t-shirt is required for field trips.
Tye Dye Cotton T-Shirt for Adults & Youth
Youth Sizes: XS to XL
Adult Sizes: XS to 2XL
PLEASE MAKE SURE SELECT CORRECT SIZE CATEGORY.
Cotton T-Shirts for Adults & Kids
Schools Available: Cal State Fullerton, UCI, Chapman University & UCLA
Youth Sizes: XS to XL
Adult Sizes: XS to 2XL
PLEASE MAKE SURE SELECT CORRECT SIZE CATEGORY.
ADULT only cotton t-shirt. El Sol Logo on the front left side of shirt.
Colors Available: Black, Grey and Red
Adult Sizes: XS to 2XL
Youth Polo Shirt
Colors Available: Red & Blue
Youth Sizes: XS to XL
Women's Polo Shirt
Colors Available: Black & Red
Women Sizes: XS to 2XL
Men's Polo Shirt
Colors Available: Black & Red
Men Sizes: XS to 2XL
Youth Embroidered Zip Up
Colors Available: Black, Red, Blue
Youth Sizes: XS to XL
Adult Embroidered Zip Up
Colors Available: Black, Red, Blue
Adult Sizes: XS to 2XL
Youth College Crew Sweatshirt
Colors Available: Forrest Green, Red, Blue, Black & Light Gray
Youth Sizes: XS to XL
Adult College Crew Sweatshirt
Colors Available: Forrest Green, Red, Blue, Black & Light Gray
Adult Sizes: XS to 2XL
ADULT ONLY embroidered hoodie
Colors Available: Light Grey, Forrest Green, Azalea Pink & Tan
Adult Sizes: XS to 2XL
ADULT ONLY embroidered crewneck
Colors Available: Light Blue, Light Pink, Tan & Forrest Green
Adult Sizes: XS to 2XL
El Sol logo iron on patch
common:zeffyTipDisclaimerTicketing