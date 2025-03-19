Fermata Ballet Collective Inc.

Organizado por

Fermata Ballet Collective Inc.

Acerca de este evento

"Obras de Otoño 2025"

2350 Hilyard St

Eugene, OR 97405, USA

General Admission
$5

Sliding Scale Option. Includes 1 ticket for unassigned seating.

General Admission
$7

Sliding Scale Option. Includes 1 ticket for unassigned seating.

General Admission
$10

Sliding Scale Option. Includes 1 ticket for unassigned seating.

General Admission
$15

Sliding Scale Option. Includes 1 ticket for unassigned seating.

General Admission
$17

Sliding Scale Option. Includes 1 ticket for unassigned seating.

Admisión General
$20

Opción de Escala Móvil. Incluye 1 boleto para asientos no asignados.

Admisión General
$25

Opción de Escala Móvil. Incluye 1 boleto para asientos no asignados.

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